Вашингтон, 16 февраля, 2025, 11:00 — ИА Регнум. Украина выразила готовность поставлять в США куриные яйца для продолжения поддержки со стороны Вашингтона. Об этом сообщила газета The Washington Post.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Издание отметило, что такое предложение в ироничной форме озвучил один из украинских чиновников.

«Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрят почти всё, чтобы сохранить поддержку США, включая, как он сказал, крупные поставки украинских яиц», — говорится в публикации.

По словам чиновника, украинские власти знают о значительном росте цен на яйца в Соединенных Штатах Америки на фоне их дефицита в магазинах, а на Украине этого продукта питания имеется достаточно.

Как сообщало ИА Регнум 19 января с прилавков многих продуктовых магазинов в США исчезли куриные яйца. Резкое сокращение поставок этой продукции и рост цен на неё произошли на фоне эпидемии птичьего гриппа H5N1 в стране, первая смерть человека от которого была зарегистрирована 7 января.

Генеральный директор американского совета по яйцам Эмили Мец заявила 14 января, что США испытывают острый дефицит куриных яиц.

Отмечается, что в конце декабря прошлого года средняя цена за 12 яиц выросла на 25%, до $4,33 (443 рубля). При этом ранее, с января по ноябрь, стоимость этого продукта выросла на 37,5%. Производители считают, что восстановление поставок может занять от шести до девяти месяцев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на уже оказанную финансовую помощь киевскому режиму. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский не подписал проект соглашения об использовании редкоземельных металлов, переданный ему министром финансов США Скоттом Бессентом.

Правый активист Джек Пособец, который посетил Украину вместе с Бессентом, считает, что причиной отказа Украины заключить с США сделку по полезным ископаемым стало отсутствие гарантий безопасности.

Газета The Washington Post написала, что Киев отклонил соглашение, предложенное Белым домом, по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых и начал разрабатывать встречное предложение.