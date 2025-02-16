Дагестан, 16 февраля, 2025, 10:45 — ИА Регнум. В Дагестане 31-летний мужчина, подозреваемый в ограблении магазина, оказал вооружённое сопротивление полиции и был ранен ответным огнём. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по республике в своём Telegram-канале.

СУ СК России по Республике Дагестан

По данным ведомства, вечером 15 февраля злоумышленник с оружием напал на продуктовый магазин. Он угрожал сотрудникам и потребовал у кассира передать ему около 70 тыс. рублей. После нападения мужчина скрылся, но его личность установили, и преступник был объявлен в розыск.

Позже сотрудники полиции обнаружили автомобиль, на котором подозреваемый пытался скрыться. При попытке задержания в Табасаранском районе он открыл огонь по правоохранителям. В ходе перестрелки мужчина был ранен.

Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января в подмосковном городе Видном мужчина 1988 года рождения открыл стрельбу из травматического пистолета по полицейским, прибывшим по вызову о семейном конфликте. В ответ сотрудники правоохранительных органов сделали несколько предупредительных выстрелов и задержали нападавшего. Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза, возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.