Нью-Йорк, США, 16 февраля, 2025, 10:32 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Белоруссия готовятся к заключению сделки по ослаблению санкций, введённых ранее против Минска. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванные источники в Вашингтоне.

РИА Новости/Александр Гальперин

«Заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит во время переговоров с европейскими дипломатами в Вильнюсе в четверг заявил о приготовлениях к заключению большой сделки с Минском», — указано в публикации.

Согласно этой сделке, Вашингтон снимет часть санкций против белорусских банков и экспорта калия, а взамен Минск освободит нескольких заключённых.

Как передавало ИА Регнум, ранее также сообщалось, что Смит в условиях конспирации якобы уже нанёс визит в Белоруссию. А целью его поездки стала личная встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой КГБ республики Иваном Тертелем.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединённые Штаты по-прежнему стремятся к освобождению своих граждан из заключения. По словам дипломата, в Белоруссии находятся почти 1300 политических заключённых.

13 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Минск освободил гражданина США и ещё двух граждан республики, один из которых работал на «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).