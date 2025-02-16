Москва, 16 февраля, 2025, 10:13 — ИА Регнум. Первая ракетка России Даниил Медведев выразил надежду, что теперь каждый спортсмен сможет договориться со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) о смягчении срока дисквалификации, как это сделал итальянец Янник Синнер. Об этом теннисист заявил в ходе пресс-конференции Univers Tennis.

AP/TASS Янник Синнер

Ранее Синнер после положительного допинг-теста пришёл к соглашению с WADA, согласно которому срок его дисквалификации составит всего три месяца. Агентство признало, что спортсмен не намеревался нарушать правила, употребление им клостебола не улучшало его результаты и произошло без его ведома в результате халатности членов его окружения.

«Если они скажут: «Мы нашли допинг, это два года», вы ответите: «Нет, я хочу один месяц». Надеюсь, создан прецедент. Потому что если нет, то это будет странно», — заявил Медведев.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-тестов. Проба спортсмена от 10 марта 2024 года показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Он же присутствовал в пробе, взятой через восемь дней.

Спортсмен заявил, что запрещённое вещество попало в кровь после контакта с членом команды поддержки — якобы тот обрабатывал свою рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии. Контрольные органы сочли объяснения Синнера заслуживающими доверия.