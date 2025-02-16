Берлин, 16 февраля, 2025, 10:14 — ИА Регнум. Выступление главы киевского режима Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности является криком о помощи. Об этом заявил 16 февраля корреспондент Ульф Рёллер в эфире телеканала ZDF.

TASS / Andreas Stroh/ZUMA

«Появление Зеленского было криком о помощи, почти криком», — отметил журналист.

По его словам, на мероприятии было заметно, что глава киевского режима находится в сильном отчаянии. Рёллер считает, что такое поведение Зеленского связано с нежеланием США предоставлять Украине гарантии безопасности, а также со стремлением главы Белого дома Дональда Трампа добиться заключения мирного соглашения.

Кроме того, как полагает журналист, главу киевского режима беспокоит снижение поддержки Киева со стороны его основных союзников.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля Зеленский пожаловался, что Трамп провёл телефонный разговор с Путиным раньше, чем с ним. Глава киевского режима уточнил, что ему было «не очень приятно» из-за того, что ситуация на Украине обсуждалась сначала с российской стороной, а уже позже— с Киевом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американцы утратили интерес к «клоунам на Банковой», а Зеленский больше не способен удивлять их вбросами о команде экс-президента США Джо Байдена и роли бывшей администрации Соединённых Штатов в разжигании украинского конфликта.

Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на источник проинформировал, что Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак после встречи с делегацией США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Мюнхене вышли «красными и нервными». Собеседник канала пояснил, что переговоры были очень трудными для украинской стороны

Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для издания InfoBRICS предположил, что крах киевского режима является лишь вопросом времени.