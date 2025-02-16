Берлин, 16 февраля, 2025, 09:59 — ИА Регнум. Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) настроена на установление очень хороших отношений с Россией. Об этом 16 февраля в интервью газете Bild заявила сопредседатель партии и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель.

«Мы хотим очень хороших отношений с нашими европейскими соседями. <…> Но мы также хотим и очень хороших отношений с крупными державами. К ним относится Россия», ― отметила Вайдель.

Кроме того, по ее словам, партия хочет покончить с политикой санкций против России, так как это в первую очередь вредит Германии.

«У нас самые высокие цены на энергоносители в мире. Мы больше не конкурентноспособны», — указала сопредседатель партии.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля правая партия «Альтернатива для Германии» в предвыборной кампании заявила, что намерена развивать экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). По мнению представителей партии, ФРГ необходимо расширять сотрудничество с другими государствами в разных сферах.

На съезде партии в городе Ризе в Саксонии, который состоялся 12 февраля, политики отказались осуждать Россию за участие в украинском конфликте. В предвыборной программе АдГ указывается, что военные действия «перевернули европейский миропорядок», однако будущее Украины АдГ рассматривает вне НАТО и Евросоюза. Кроме того, партия выступает за восстановление «нормальной» торговли с Россией.

Во время выступления 11 февраля Вайдель, в частности, заявила, что Германия намерена закупать и получать российский газ через сохранившуюся нитку «Северного потока — 2».

Издание Spectator 3 февраля сообщило, что Германия на самом деле не собирается разрывать давние отношения с Россией из-за своей зависимости от российских энергоресурсов. Автор статьи уточнил, что, несмотря на огромное количество санкций против России, Евросоюз продолжает импортировать рекордные объёмы российского сжиженного природного газа.