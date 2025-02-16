Лондон, 16 февраля, 2025, 09:35 — ИА Регнум. Страны Европейского союза намерены ввести пошлины на импорт продуктов из США, содержащих запрещенные в ЕС пестициды. Об этом 16 февраля со ссылкой на европейских официальных лиц сообщила газета Financial Times (FT).

ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин

Отмечается, что эта инициатива направлена на защиту европейских фермеров и создание условий, при которых импортируемые товары должны соответствовать высоким стандартам качества и безопасности.

«ЕС хочет заблокировать импорт определенных продуктов, созданных по другим стандартам, чтобы защитить своих фермеров, в качестве отголоска «двусторонней» торговой политики президента США Дональда Трампа», ― говорится в материале.

Под действие новых пошлин, по словам европейских чиновников, могут в первую очередь попасть американские зерновые культуры, в частности соевые бобы.

По данным источника, обсудить возможность введения этих ограничений Европейская комиссия намерена уже на предстоящей неделе.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Свое решение он объяснил «ужасным» отношением европейцев к США. В частности, глава Белого дома подчеркнул, что в ЕС нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

По данным источников британской газеты The Telegraph, администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении Евросоюза в размере 10%. Причём такие меры обсуждаются в отношении всего импорта из ЕС.

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек отметил, что европейские страны готовы к введению ответных пошлин в отношении США, если американский президент решит установить тарифы на товары из ЕС. По его словам, ЕС даст понять американцам, что им тоже есть что терять.

Трамп 10 февраля ввел пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия, а также анонсировал введение взаимных пошлин для всех государств, однако не привел каких-либо подробностей.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 11 февраля заявила, что Евросоюз примет жесткие и пропорциональные меры в ответ на такой шаг США. Она отметила, что страны Европы готовы бороться за свои экономические интересы, а также защищать работников и предприятия. По ее словам, пошлины и налоги не обернутся ничем хорошим ни для бизнеса, ни для потребителей.