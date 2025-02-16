Симферополь, 16 февраля, 2025, 09:26 — ИА Регнум. Страны НАТО пытаются отправить своих военных на Украину под прикрытием миротворческой миссии. Об этом заявил 16 февраля глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с «РИА Новости».

ИА Регнум

«В условиях, когда США открыто игнорируют интересы европейской антироссийской коалиции, страны ЕС, в лице прежде всего Франции и Англии, согласятся на любую подачку с барского стола, чтобы оставаться причастными к украинскому кейсу», — сказал Смирнов.

Он подчеркнул, что силам альянса нечего делать на украинской территории, каким бы ни было формальное прикрытие их присутствия там.

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