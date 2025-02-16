Москва, 16 февраля, 2025, 09:15 — ИА Регнум. Всего за три дня администрация президента США Дональда Трампа «задушила и унизила Европу», что обернулось для европейских лидеров «худшим кошмаром». Об этом сообщил портал Axios.

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«Президент Трамп потряс, задушил и унизил Европу, оставив ближайшего континентального союзника Америки ошеломленным и ошарашенным. Это произошло в течение трех дней на этой неделе», — говорится в материале.

Обозреватели отметили, что лидеры европейских стран больше года готовились к возвращению Трампа в Белый дом. Тем не менее, как и для американских демократов, парализованных хаосом у себя дома, последние три дня для европейцев «превзошли худшие кошмары».

Трамп пошел на прямые переговоры с Россией, чем вверг в растерянность страны НАТО и Украину. Кроме того, он объявил о введении ответных таможенных пошлин, под которые, по оценке портала, могут попасть европейские товары на сумму более $600 млрд.

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