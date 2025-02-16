Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 16 февраля, 2025, 09:10 — ИА Регнум. Житель Комсомольска-на-Амуре попал под уголовное преследование за передачу информации об оборонном предприятии в интересах Украины. Об этом 16 февраля сообщили в управлении ФСБ России по Хабаровскому краю.

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«Установлено, что комсомольчанин инициативно через сеть интернет связался с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины и передал сведения, раскрывающие деятельность оборонного предприятия Хабаровского края», ― говорится в сообщении ведомства.

Эту информацию планировалось в дальнейшем использовать против безопасности Российской Федерации и ее вооруженных сил, уточнили в ФСБ.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчине грозит до 20 лет со штрафом до 500 тыс. рублей или пожизненный срок.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля уголовное дело возбудили в отношении бывшей сотрудницы одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Перми. Ее подозревают в государственной измене. По предварительным данным, женщина через интернет связалась с украинскими спецслужбами и передавала им секретные сведения о российском оборонном предприятии.

Ростовский областной суд 14 февраля приговорил к 13 годам колонии Евгению Рябову, обвиняемую в госизмене. По версии следствия, в январе 2023 года россиянка через мессенджер передавала представителю спецслужбы Украины данные о местоположении военных объектов, которые могли использоваться против безопасности России.

Севастопольский городской суд приговорил гражданина иностранного государства к 14 годам колонии за шпионаж в интересах украинских спецслужб. Мужчина передавал представителям ГУР разведданные о дислокации на территории региона техники и личного состава ВС России.