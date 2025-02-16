Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2025, 08:49 — ИА Регнум. Союзники Украины должны не только обеспечить Киеву наиболее сильную позицию перед началом переговоров об урегулировании конфликта, но и разработать план восстановления страны. Об этом президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency

По его мнению, мирное соглашение должно быть максимально справедливым по отношению к Киеву, а гарантии безопасности должны предусматривать возможность присоединения к Евросоюзу и НАТО.

«Нам также следует начать думать о послевоенном восстановлении. <…> План Маршалла для Украины был бы отличной идеей. <…> Мы могли бы начать подготовку Украины к вступлению в ЕС очень успешным способом», — сказал Павел.

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