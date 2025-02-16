Херсон, 16 февраля, 2025, 08:54 — ИА Регнум. Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавший после принудительной мобилизации в учебный центр в Великобритании и сбежавший оттуда, получил российское гражданство. Об этом 16 февраля сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Этот человек уже получил российское гражданство по упрощенной процедуре, так как он выходец из Херсонской области», ― процитировал ТАСС главу региона.

Сальдо добавил, что теперь мужчина имеет право на все виды социальной помощи, предусмотренные российским законодательством.

Как передавало ИА Регнум, ранее военнослужащий ВСУ Валерий С. рассказал журналистам, что смог совершить побег из тренировочного лагеря в Британии и прошёл пешком около 70 км, чтобы добраться до Лондона, а затем до России.

Ему приходилось прятаться в кустах на обочине, чтобы не быть замеченным, когда рядом проезжала военная техника. От Манчестера до Лондона Валерий ехал на электричке. Из столицы Британии он вылетел на самолёте в РФ.

Затем мужчина вернулся в подконтрольную Вооруженным силам РФ часть Херсонской области. Валерий сообщил, что мать обрадовалась его возвращению. Он также рассказал, что решился бежать из лагеря, где пробыл почти месяц, поскольку «не хотел стрелять в живого человека» и желал сохранить свою жизнь.

В ноябре прошлого года отказавшийся воевать против России и полтора года скрывавшийся в Северодонецке в Луганской Народной Республике (ЛНР) дезертир украинских формирований получил паспорт гражданина РФ. Мужчина рассказал, что смог доказать неучастие в боевых действиях против армии России, и потому у спецслужб не было к нему никаких вопросов.

Российский военкор Юрий Котенок 12 октября сообщил, что пленные ВСУ высказывают желание получить гражданство России. По его словам, украинцев, желающих поменять гражданство на российское, становится всё больше. Также многие бывшие военнослужащие украинской армии отказываются быть обмененными назад, на Украину, так как их снова направляют в зону боевых действий, добавил военкор.