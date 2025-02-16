Москва, 16 февраля, 2025, 08:32 — ИА Регнум. Граждане России могут одновременно иметь не более двух загранпаспортов. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В ведомстве отметили, что это возможно, если один из документов биометрический.

«Официально можно иметь два загранпаспорта, но второй обязательно должен быть нового образца», ― процитировал ТАСС материалы правоохранительного ведомства.

В МВД пояснили, что в загранпаспортах нового образца отпечатки указательных пальцев и цифровая фотография хранятся в чипе, вшитом в одну из страниц документа. Сканирование пальцев рук при оформлении биометрического паспорта предусмотрено с 12 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в России загранпаспорта, содержащие электронный носитель информации, начали оформлять с 2005 года. Документ рассчитан на 10 лет. На его титульной странице располагается микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев.

В феврале 2023 года в стране приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца из-за проблем в микросхемах, встраиваемых в документ. В Гознаке тогда пояснили, что на предприятие за месяцы поступил большой объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, что увеличило потребность в микросхемах. Прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов возобновили с 1 июня.

В ноябре прошлого года главное управление по вопросам миграции МВД напомнило, что обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России являются отметка о регистрации по месту жительства или снятии с учета, а также сведения о воинской обязанности. По желанию гражданина в паспорт могут быть вписаны сведения о браке и детях, не достигших 14 лет, данные о ранее выданных паспортах, а также документах, удостоверяющих личность россиянина за границей.