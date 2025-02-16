Москва, 16 февраля, 2025, 08:16 — ИА Регнум. Пользователи онлайн-сервисов «Сбера» пожаловались на проблемы, в том числе с проведением платежей. Об этом свидетельствуют данные сервисов Downdetector и «Сбой.РФ».

Поток жалоб достиг пика в 07:30 мск 16 февраля, когда количество обращений пользователей превысило 18,6 тыс. За последний час они поступали в основном из Хабаровского края, Якутии и Приморья, указано на портале Downdetector.

Более чем в половине жалоб (56%) говорилось о сбое мобильного приложения, около трети (29%) касались работы сервисов.

Согласно информации на сайте «Сбой.РФ», с начала суток поступило более 55,5 тыс. жалоб на «Сбер». Чаще всего они приходили из Москвы (16%), Новосибирской области (14%), Хабаровского края (12%) и Иркутской области (8%).

Как сообщало ИА Регнум, система быстрых платежей (СБП) с вечера 14 февраля работала в России со сбоями. На это указали жалобы пользователей сервиса.