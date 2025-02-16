На золотодобывающей шахте в Африке при обрушении погибли 48 человек
На нелегальной золотодобывающей шахте в Мали произошёл обвал, погибли 48 человек
Банги, 16 февраля, 2025, 08:02 — ИА Регнум. Не менее 48 человек погибли в результате обвала на нелегальной золотодобывающей шахте в Мали в Западной Африке 15 февраля. О происшествии сообщило агентство AFP.
ЧП случилось на поверхности шахты, ранее здесь работала китайская компания. В числе погибших в основном женщины, отмечает издание.
По информации местной полиции, подобные происшествия происходят в регионе часто из-за большого количества «незаконной эксплуатации шахт».
Как сообщало ИА Регнум, в Соликамске Пермского края в калийной шахте произошло обрушение породы, в результате которого под завалом погибли два человека.
В декабре на руднике в Дальнегорске Приморского края произошёл горный удар с обрушением пород. В момент обрушения на руднике находились 11 человек, восемь из них смогли эвакуироваться самостоятельно. В результате инцидента пострадал один работник.
В марте 2024 года обрушилась порода на золотодобывающем прииске в Амурской области. Под завалами оказались 15 человек.