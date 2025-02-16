Банги, 16 февраля, 2025, 08:02 — ИА Регнум. Не менее 48 человек погибли в результате обвала на нелегальной золотодобывающей шахте в Мали в Западной Африке 15 февраля. О происшествии сообщило агентство AFP.

ЧП случилось на поверхности шахты, ранее здесь работала китайская компания. В числе погибших в основном женщины, отмечает издание.

По информации местной полиции, подобные происшествия происходят в регионе часто из-за большого количества «незаконной эксплуатации шахт».

Как сообщало ИА Регнум, в Соликамске Пермского края в калийной шахте произошло обрушение породы, в результате которого под завалом погибли два человека.

В декабре на руднике в Дальнегорске Приморского края произошёл горный удар с обрушением пород. В момент обрушения на руднике находились 11 человек, восемь из них смогли эвакуироваться самостоятельно. В результате инцидента пострадал один работник.

В марте 2024 года обрушилась порода на золотодобывающем прииске в Амурской области. Под завалами оказались 15 человек.