Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2025, 07:56 — ИА Регнум. США ожидают от европейских стран ответа на просьбу предоставить гарантии безопасности для Украины. Об этом 15 февраля заявил президент Финляндии Александр Стубб.

ИА Регнум Александр Стубб

«Американцы предоставили европейцам вопросник о том, что было бы возможно. Это заставит европейцев задуматься, а затем они решат, отвечать ли им на вопросы анкеты или же отвечать на них сообща», — пояснил финский лидер агентству Reuters на Мюнхенской конференции по безопасности.

В опроснике фигурировали шесть пунктов, которые предусматривали различные аспекты возможной поддержки.

В Госдепартаменте США заявили, что ожидают от европейских стран предложений инициативы в создании прочной структуры безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, утром 16 февраля запланировали внеплановую встречу министров иностранных дел стран — членов Евросоюза. Мероприятие организовали в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, уточнила пресс-служба МИД Греции.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 15 февраля заявил о неизбежности отправки войск стран ЕС на Украину. Также он назвал ошибкой звонок американского президента Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину, так как время для мирных переговоров пока не наступило.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля подчеркнул, что гарантии безопасности Украины должны быть обеспечены силами стран Европы и государств, не входящих в регион. США не будут направлять на Украину свои войска для обеспечения безопасности этой страны, добавил он.