Чтобы урегулировать украинский конфликт, России придётся пойти на территориальные уступки, такое личное мнение спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог высказал в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля. Не уточнив, о каких именно территориях идёт речь, Келлог подчеркнул также, что одной из гарантий безопасности для Украины может стать отказ Москвы «от использования силы» в будущем. Отвечая на вопросы журналистов, Келлог подчеркнул, что у президента США Дональда Трампа на этот счёт могут быть другие идеи. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1088-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА Регнум Участники СВО на Украине

О том, что России не требуются никакие уступки по Украине, говорил в январе 2025 года зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа.

Вместе с тем британская газета The Daily Telegraph в конце 2024 года писала, что ради урегулирования конфликта отказаться от части территорий придётся Украине. Отмечалось, что у Киева крайне мало шансов вернуть утраченные регионы военным путём.

«Потеря кусков востока и юга была бы горькой для Украины, но обеспечила бы мир и прочную независимость», — указывалось в статье.

Позднее и глава киевского режима Зеленский в интервью французской газете Le Parisien также признавал, что Украине не удастся вернуть утраченные территории — нет сил.

Тем временем президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что цели СВО (а это денацификация и внеблоковый статус Украины, а также обеспечение безопасности людей в новых регионах и в целом в России) будут достигнуты, в том числе на линии боевого соприкосновения.

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