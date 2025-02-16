Монреаль, Канада, 16 февраля, 2025, 07:43 — ИА Регнум. На турнире четырёх наций на арене «Белл-центр» в Монреале матч между сборными Канады и национальной сборной США начался с драк. Все три потасовки хоккеистов произошли на первых девяти секундах игры.

Уже на второй секунде столкнулись Брэндон Хэгел и Мэттью Ткачук, следом за ними в кулачный бой вступили Сэм Беннетт и брат Мэттью, Брэди Ткачук. На девятой секунде подрались Джей Ти Миллер и канадец Колтон Парайко.

В итоге матч завершился со счетом 3:1 в пользу сборной США.

Турнир проходит в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля. Участие принимают команды Швеции, Канады, США и Финляндии.

Как сообщало ИА Регнум, после поражения в матче группового этапа зимних Азиатских игр трое хоккеистов сборной Туркмении набросились на игроков команды Гонконга.

В январе 2024 года финал молодёжного чемпионата мира по хоккею закончился массовой дракой. В шведском Гётеборге финальный матч ЧМ завершился победой национальной сборной США над Швецией со счётом 6:2. За 30 секунд до конца третьего периода шведские хоккеисты, понимая, что игра проиграна, кинулись на соперников в драку.