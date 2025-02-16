Москва, 16 февраля, 2025, 07:28 — ИА Регнум. Во многих российских регионах с 1 января увеличились тарифы на капитальный ремонт в многоквартирных домах (МКД). Это связано с рядом факторов, пояснила агентству «Прайм» доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина РФ «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко.

Башдомком.рф Взносы на капитальный ремонт

По её словам, принятой программой капремонта предусмотрено, что регионы самостоятельно устанавливают тарифы. При определении минимального размера фонда капремонта учитываются оценочная стоимость услуг по восстановлению общего имущества МКД, которая определяется на основании расчёта укрупнённой стоимости работ. При отсутствии таких показателей оценочную стоимость капремонта определяют с учётом разработанной за прошедшие 1–3 года сметной документации на капремонт конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем МКД, уточнила эксперт.

«Тарифы на капремонт напрямую зависят от стоимости работ и услуг, а также материалов, необходимых для его проведения. Поскольку в последние годы наблюдался устойчивый рост стоимости различных стройматериалов и общий уровень инфляции был выше запланированного, это неизбежно привело к росту тарифов, в том числе на капитальный ремонт», — продолжила Мусиенко.

Она добавила, что в ряде регионов установили дифференцированные тарифы в зависимости от типа жилья, возраста и его технического оснащения. Жители МКД имеют право выбрать место формирования и размещения фонда капремонта — на спецсчете или на счете регионального оператора, заключила доцент.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, по которому собираемость взносов на капитальный ремонт увеличится с 50% до 60% для домов, которые откладывают эти средства на спецсчёт. В пояснительной записке к документу указали, что эта мера нацелена на ускорение сбора необходимых средств и обеспечение своевременного проведения ремонтных работ в зданиях.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил россиян, что с 1 июля повысятся тарифы на ЖКХ в среднем на 12%. Рост обусловлен экономическими факторами, в том числе инфляцией, увеличением цен на коммунальные ресурсы, материалы и зарплаты. Прогнозируемая индексация тарифов ЖКХ в 2025 году составила 5,7%, в 2026 году — 4%. Возможно и увеличение суммы взносов на капитальный ремонт.