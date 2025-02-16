Москва, 16 февраля, 2025, 07:22 — ИА Регнум. С инициативой повысить пошлины на импортные товары выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»).

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На фоне информации о возвращении в Россию известных брендов депутат от Краснодарского края предложил изменить торговые условия.

«Давайте повысим пошлины на импортные товары. Западные бренды, покинувшие наш рынок в трудный момент, не должны рассчитывать на встречу с распростертыми объятиями», — цитирует «РИА Новости» Дмитрия Гусева.

Политик акцентировал, что нужно поддерживать российские компании, которые уже представили достойные альтернативы зарубежным товарам.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры о возвращении в Россию ушедших западных брендов ведутся в частном порядке, пояснил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По его словам, возвращение может быть сложным. Наиболее выигрышное положение у брендов Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius), поскольку у них есть возможность вернуться на площадки «наследников» (MAAG, Vilet, Dub) в торговых центрах.

В начале декабря старший директор СORE. XP Марина Малахатько утверждала, что 13 международных брендов заявили о желании выйти на российский рынок розничной торговли. По мнению эксперта, в 2025 году в Россию может войти до 25 иностранных брендов, это будет соответствовать уровню 2023–2024 годов. Многие партнёры предпочитают соблюдать конфиденциальность при согласовании сделок, добавила она.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что власти никогда никого не выгоняли с российского рынка, а, наоборот, предлагали подумать о последствиях. Как уточнил глава государства, замещение транснациональных компаний стало стимулом для экономики России.