Лондон, 16 февраля, 2025, 07:07 — ИА Регнум. Из-за неприемлемых условий Киев не согласился на сделку с Вашингтоном по использованию украинских ресурсов в обмен на переданную в прошлом военную помощь. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

president.gov.ua Флаги США и Украины

По данным издания, в соглашении упоминалось лишь о получении США украинских ресурсов в обмен на прошлую поддержку и не содержалось никаких предложений о продолжении военной помощи.

В статье сделку назвали невыгодной для украинской стороны. К тому же соглашение имело расплывчатые формулировки. Все споры сторон предлагалось решать в американских судах.

Как сообщало ИА Регнум, Киев отклонил соглашение, предложенное Белым домом, по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых и начал разрабатывать встречное предложение, написала газета The Washington Post.

Глава киевского режима Владимир Зеленский не подписал проект соглашения об использовании редкоземельных металлов, переданный ему представителем США. Он рассчитывал на личную встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициативу Трампа о предоставлении Киевом доступа к редкоземельным металлам на территории Украины предложением о покупке американской помощи. Представитель Кремля добавил, что США лучше вообще не оказывать военную помощь Украине и тем самым способствовать завершению конфликта.

Ранее украинские СМИ писали, что Киев потерял контроль над основной частью территорий с месторождениями редкоземельных металлов, заинтересованность в которых высказали США. По их информации, более 70% запасов таких ресурсов находятся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Днепропетровской области.