Москва, 16 февраля, 2025, 07:01 — ИА Регнум. Только Россия может давать обещания по вопросу Украины, но если США хотят достичь мира, им следует доставить в Москву для суда преступников из украинского руководства. Об этом заявил ТАСС американец Дэниэл Мартиндейл, который в течение двух лет оказывал поддержку ВС РФ с Украины.

ИА Регнум Дэниэл Мартиндейл

«Если Вашингтон хочет заключить соглашение, то пусть сначала заберёт преступников из Киева и доставит их в Москву для суда», — сказал Мартиндейл.

По мнению американца, Вашингтон и Киев должны «поджать хвосты и опустить глаза, пока Россия устанавливает контроль к востоку от Днепра и во всех южных регионах Украины».

Только после этого президент США Дональд Трамп сможет протянуть руку и получить драгоценные металлы, которые российский лидер Владимир Путин посчитает необходимыми, и ни граммом больше, добавил Мартиндейл.

Как сообщало ИА Регнум, Дэниэл Мартиндейл уникален тем, что не поддался западной пропаганде. Он осознал, что на Украине и в Донбассе происходит геноцид русскоязычного населения, ранее заявлял политолог Илья Ухов.

Гражданин США попал на Украину из Польши, где до февраля 2022 года был христианским миссионером.

1 ноября в российских спецслужбах сообщили, что Мартиндейла эвакуировали из зоны боевых действий. Он, находясь на подконтрольной Киеву территории, в течение двух лет передавал разведданные для Вооружённых сил РФ.

2 октября Мартиндейл провёл пресс-конференцию в Москве. Он подчеркнул, что приехал по доброй воле. Американец рассказал, что хочет получить российское гражданство и не собирается возвращаться в США. Он с 2005 года считает правительство своей страны врагом.