Вашингтон, 16 февраля, 2025, 06:27 — ИА Регнум. Мирное население России не гибнет в украинском конфликте. Об этом заявила в ходе Мюнхенской конференции бывший премьер-министр Эстонии, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Об этом сообщил RT.

ИА Регнум Преступления ВСУ, Курская область

«Российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут. Гибнут солдаты на чужой территории», — с циничной улыбкой сказала Каллас, рассуждая о конфликте на Украине.

Она также заявила, что ЕС должен «перераспределить некоторые ресурсы», чтобы Украина смогла продолжать военные действия.

Как сообщало ИА Регнум, договорённость по Украине, достигнутая без участия Европейского союза, может стать единственным эффективным инструментом для урегулирования конфликта. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, комментируя высказывание Каллас о том, что соглашение, заключенное за спинами ЕС, не сработает. Малинен назвал Каллас «продажной ведьмой».

Половина жителей села Николаево-Дарьино в Курской области, захваченного украинскими военными, не дожили до освобождения, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он уточнил, что многие мирные граждане пострадали от прямых действий Украины: их расстреливали, били целенаправленно дронами, артиллерией и ракетами.

В связи с убийствами мирных жителей в курском селе Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Убийства мирных жителей совершались с августа по декабрь прошлого года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в селе Русское Поречное нашли обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов. Действия ВСУ она назвала людоедской акцией.