Страны Евросоюза съедутся на экстренную встречу после слов Вэнса
Экстренные заседания лидеров стран Евросоюза и глав МИД созвали после слов Вэнса
Афины , 16 февраля, 2025, 06:20 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран — членов Евросоюза (ЕС) соберутся на внеплановую встречу. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба МИД Греции.
Собрание запланировали на утро 16 февраля.
«Министр иностранных дел (Греции) Георгиос Герапетритис примет участие во внеочередной встрече министров иностранных дел государств — членов Европейского союза», — уточнили в греческом внешнеполитическом ведомстве.
Мероприятие организовали в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Повестка встречи не приводится.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что по инициативе президента Франции глав европейских государств и правительств пригласили в Париж на экстренную встречу по Украине из-за действий президента США Дональда Трампа.
В своей речи на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс уделил особое внимание проблеме цензуры в европейских странах. Он подчеркнул, что администрация Трампа всерьёз обеспокоена безопасностью в Европе. По его словам, проблемы в Европе уже проявляются в виде отмены выборов в Румынии. Кроме того, Вэнс отметил, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а сама Европа. Он также заявил, что готов приехать в РФ на переговоры по Украине.
Как сообщало ИА Регнум, спецпосланник президента США Кит Келлог в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европейский союз не должен участвовать в переговорах по мирному урегулированию на Украине по реалистическим соображениям.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 15 февраля призвал страны Евросоюза перестать жаловаться из-за переговоров по Украине и выдвинуть конкретные предложения для урегулирования конфликта. Он предложил европейцам увеличить расходы, чтобы военная подготовка и поставки оружия Украине продолжались.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что мирное соглашение по Украине не может быть достигнуто без участия стран Европейского союза. Аналогичное мнение выразил лидер германской оппозиции, кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц. Он также поддержал точку зрения о необходимости укрепления позиций Украины, чтобы она могла участвовать в переговорах как ключевой участник.