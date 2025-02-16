Афины , 16 февраля, 2025, 06:20 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран — членов Евросоюза (ЕС) соберутся на внеплановую встречу. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба МИД Греции.

Сергей Корсун ИА Регнум Украина. Евросоюз. Требование

Собрание запланировали на утро 16 февраля.

«Министр иностранных дел (Греции) Георгиос Герапетритис примет участие во внеочередной встрече министров иностранных дел государств — членов Европейского союза», — уточнили в греческом внешнеполитическом ведомстве.

Мероприятие организовали в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Повестка встречи не приводится.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что по инициативе президента Франции глав европейских государств и правительств пригласили в Париж на экстренную встречу по Украине из-за действий президента США Дональда Трампа.

В своей речи на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс уделил особое внимание проблеме цензуры в европейских странах. Он подчеркнул, что администрация Трампа всерьёз обеспокоена безопасностью в Европе. По его словам, проблемы в Европе уже проявляются в виде отмены выборов в Румынии. Кроме того, Вэнс отметил, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а сама Европа. Он также заявил, что готов приехать в РФ на переговоры по Украине.

Как сообщало ИА Регнум, спецпосланник президента США Кит Келлог в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европейский союз не должен участвовать в переговорах по мирному урегулированию на Украине по реалистическим соображениям.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 15 февраля призвал страны Евросоюза перестать жаловаться из-за переговоров по Украине и выдвинуть конкретные предложения для урегулирования конфликта. Он предложил европейцам увеличить расходы, чтобы военная подготовка и поставки оружия Украине продолжались.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что мирное соглашение по Украине не может быть достигнуто без участия стран Европейского союза. Аналогичное мнение выразил лидер германской оппозиции, кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц. Он также поддержал точку зрения о необходимости укрепления позиций Украины, чтобы она могла участвовать в переговорах как ключевой участник.