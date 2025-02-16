Вашингтон, 16 февраля, 2025, 06:04 — ИА Регнум. Украина готова делать в США крупные поставки яиц на фоне их дефицита в магазинах, только бы поддержка со стороны Америки не ослабла. Об этом написала газета Washington Post со ссылкой на украинского чиновника, отметив ироничный подтекст такого предложения.

Иван Шилов ИА Регнум Золотые яйца

По информации источника, один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что киевское руководство рассмотрело бы любые варианты для сохранения помощи США, включая значительные поставки украинских яиц.

Газета уточнила, что Киев в курсе значительного роста цен на яйца, с которым сталкиваются американские потребители, и имеет в достатке этот продукт.

Как сообщало ИА Регнум, с прилавков многих продуктовых магазинов в США исчезли куриные яйца. Резкое сокращение поставок этой продукции и рост цен на неё произошли на фоне эпидемии птичьего гриппа в стране.

Глава киевского режима Владимир Зеленский не подписал проект соглашения об использовании редкоземельных металлов, переданный ему министром финансов США Скоттом Бессентом.

Трамп отправил Бессента в Киев за документом, гарантирующим возвращение потраченных на поддержку Украины средств. Он отметил, что США вложили в киевский режим намного больше денег, чем европейские страны, и теперь, поддерживая Украину, хотят получить обязательства.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на уже оказанную финансовую помощь киевскому режиму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля назвал инициативу главы Белого дома о предоставлении Киевом доступа к редкоземельным металлам на территории Украины предложением о покупке американской помощи.