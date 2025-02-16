Черкесск, 16 февраля, 2025, 05:56 — ИА Регнум. В Черкесске правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который вступил в ряды террористической организации и собирался выехать из России. Об этом сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По предварительным данным, житель Черкесска планировал вступить в ряды террористической организации. Для этого он связался через мессенджер с её представителем, а позднее записал на видео, как приносит присягу. Затем мужчину инструктор обучил обращению с оружием, диверсиям и минно-взрывному делу. В планах у задержанного был выезд из России.

В отношении неоднократно судимого фигуранта возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической») и статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году в Москве задержали иностранца, желавшего примкнуть к террористам. По данным следствия, мужчина разделял радикальные идеи ислама, пропагандировал идею «мирового джихада», а также просматривал в Сети ролики с террористами, участвовавшими в боевых действиях. После изучения видео он связался в мессенджере с человеком и заявил о желании примкнуть к боевикам. Иностранец попросил помочь ему добраться до Сирии. Другие участники обсуждения советовали ему купить билет в Стамбул и оттуда перебраться на сирийскую территорию. Мужчину задержали в аэропорту. Суд отправил его под стражу. Вину иностранец признал.