Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2025, 05:30 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Кит Келлог в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европейский союз не должен участвовать в переговорах по мирному урегулированию на Украине по реалистическим соображениям.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Я принадлежу к школе реализма. Думаю, что этого не произойдет», — ответил Келлог на вопрос о перспективах присутствия ЕС за столом переговоров.

Однако чиновник попытался успокоить присутствующих европейцев, заявив, что это не означает, что «их интересы не будут учитываться, использоваться и развиваться».

По заверению Кита Келлога, США будут выступать лишь в качестве посредника на переговорах, а Россия и Украина будут главными действующими лицами.

Как сообщало ИА Регнум, Кит Келлог заявил, что ждёт от России территориальных уступок в рамках переговоров по урегулированию конфликта. Он не стал уточнять, о каких территориях он ведет речь, но подчеркнул, что ждет «отказа от использования силы» в будущем от России.

Европа проигрывает на Украине — это не просто военное поражение, это стратегическое фиаско. Тот, кто платит, но не защищает свои интересы, не должен удивляться, когда будущее решают другие. Участь Европы и Украины будут решать Россия и США. Такое мнение опубликовала немецкая газета Handelsblatt.

Европа стала слабым и почти никому не нужным регионом, время которого ушло необратимо, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ должны покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.