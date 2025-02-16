Грайворон, Белгородская область, 16 февраля, 2025, 05:18 — ИА Регнум. Белгородский город Грайворон ночью 16 февраля подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Город Грайворон атакован вражескими беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», — уточнил он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что при сбросе взрывного устройства с БПЛА загорелся грузовик. Спасатели оперативно потушили возгорание.

Ещё один вражеский беспилотник атаковал жилой сектор. В результате взрыва пострадали два частных дома. В зданиях выбило окна, повреждены фасады и заборы. Кроме того, оказался перебит газопровод. Специалисты устранили утечку газа, заключил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля в Минобороны РФ подтвердили, что за сутки российские системы противовоздушной обороны сбили в зоне проведения спецоперации 130 беспилотников ВСУ. Всего с начала СВО ВС России уничтожили 43 472 беспилотника украинской армии.

Ночью 14 февраля российские военные обезвредили над регионами 50 украинских беспилотников. Основную атаку противник совершил на Белгородскую область, где сбили 41 дрон ВСУ. Ещё пять БПЛА нейтрализовали в Воронежской области, четыре — в Ростовской.

Один человек пострадал 14 февраля в результате атаки беспилотника ВСУ на частный жилой дом в Курской области. При взрыве также оказались разрушены хозяйственные постройки у дома.