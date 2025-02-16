Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2025, 05:00 — ИА Регнум. «Рано или поздно» Европе придётся отправить свои войска на Украину. Об этом 15 февраля заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Иван Шилов ИА Регнум Радослав Сикорский

«Когда президент [США Дональд] Трамп говорит, что в рамках сделки [по Украине] должны быть [направлены на Украину] европейские войска, нам придётся их предоставить. Так что рано или поздно нам придётся вмешаться», — отметил глава польского МИД в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Сикорский назвал ошибкой звонок Трампа президенту России Владимиру Путину, так как время для мирных переговоров пока не наступило.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля агентство Associated Press написало, что некоторые европейские страны тайно разрабатывают план отправки войск на Украину, намереваясь «помочь с обеспечением любого будущего мирного соглашения с Россией». Отмечалось, что во главе этой работы стоят Великобритания и Франция.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля заявил, что гарантии безопасности Украины должны быть обеспечены силами стран Европы и государств, не входящих в регион. США не будут направлять на Украину свои войска для обеспечения безопасности этой страны, добавил он.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 26 января подчёркивал, что любой прибывший на территорию Украины иностранный контингент без согласия на то России станет законной целью для ВС РФ.