Вашингтон, 16 февраля, 2025, 04:32 — ИА Регнум. Причиной отказа Украины заключить с США сделку по полезным ископаемым стало отсутствие гарантий безопасности. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на правого активиста Джека Пособца, который посетил страну вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Американские делегаты прибыли на Украину с целью побудить главу киевского режима Владимира Зеленского подписать соглашение, которое кроме редкоземельных металлов касалось нефти и газа.

«Не было никаких гарантий безопасности, что и стало камнем преткновения для украинцев… Зеленский снова и снова заявлял о необходимости гарантий безопасности и дал понять, что хочет ещё одну сделку по оружию и соглашение по безопасности», — приводит издание слова активиста.

Пособец отметил, что Зеленский остался недоволен представленным документом, поэтому и отказался его подписать.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на уже оказанную финансовую помощь киевскому режиму. Он напомнил, что США вложили в помощь Украине на 200 млрд долларов больше, чем страны Европы.

Дональд Трамп потребовал предоставить доступ к редкоземельным металлам с Украины для возмещения затрат Вашингтона на украинский конфликт, заявил 5 февраля глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз.

Глава Белого дома 12 февраля объявил, что отправил Бессента в Киев за документом, гарантирующим возвращение потраченных на поддержку Украины средств.

Зеленский не подписал проект соглашения об использовании редкоземельных металлов, переданный ему Скоттом Бессентом. Он рассчитывал на личную встречу с президентом Трампом.

По данным газеты The Washington Post, Киев, отклонив соглашение от Белого дома по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых, начал разрабатывать встречное предложение. На встрече с Зеленским Бессент настаивал, чтобы он подписал соглашение немедленно, однако глава киевского режима этого не сделал.