Сухум, 16 февраля, 2025, 04:26 — ИА Регнум. На досрочных выборах президента Абхазии будет второй тур, в котором примут участие абхазский политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

«В любом случае будет второй тур», — сказал Маршан журналистам.

Он добавил, что 16 февраля в 12:00 будут объявлены предварительные итоги.

В выборах участвовали пять кандидатов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 15 февраля в Абхазии стартовали досрочные президентские выборы. На пост президента претендовали пять кандидатов, среди которых вице-президент республики Бадра Гунба, бывший торговый представитель в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, представитель оппозиции Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

Это первые с момента образования республики выборы, на которых не работали российские наблюдатели. Направленная Россией заявка на аккредитацию 200 наблюдателей до 13 февраля так и не была рассмотрена, а оставшиеся сроки не позволяют организовать их работу, пояснил доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты (ОП) Москвы Павел Данилин.

Эксперт предполагал, что, скорее всего, «на выборах есть силы, которые готовят фальсификации».

Выборы были назначены после того, как Аслан Бжания ушёл в отставку с поста президента. 24 января Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что за Гунбу планируют проголосовать 32% жителей республики. На втором месте — Ардзинба (15%). Социологическое исследование проводилось 23 января 2025 года. На вопросы социологов ответили 1634 респондента. Опрос проходил по телефону среди граждан 18 лет и старше.