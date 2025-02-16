Вязники, Владимирская область, 16 февраля, 2025, 03:54 — ИА Регнум. В районе города Вязники во Владимирской области в результате столкновения двух автомобилей, один из которых перевозил тела умерших для кремации, несколько гробов были выброшены на проезжую часть. Об инциденте сообщил местный телеканал «Зебра-ТВ».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Гробы

Авария произошла ночью 13 февраля на 292-м км трассы М-7 «Волга». В Сети появились фотографии с места ДТП, которые шокировали пользователей.

На фото видно, как на дороге лежат разбитые гробы с телами.

По информации от ГИБДД Владимирской области, грузовой автомобиль «Мерседес-Бенц» двигался в сторону Нижнего Новгорода. На светофоре он не смог выдержать боковой интервал и врезался в автомобиль «ДАФ» с полуприцепом. После этого фура въехала в стоящую впереди «Ладу Гранту».

Транспортные средства получили механические повреждения. За медицинской помощью никто не обращался.

Автомобиль «Мерседес-Бенц» перевозил тела умерших для кремации в рамках договорных отношений.

Как сообщало ИА Регнум, под Уссурийском в Приморском крае произошло ДТП — грузовик столкнулся с микроавтобусом ритуальной службы. Молодой водитель, который вёз гроб с телом, погиб.

Грузовик Hino Ranger ехал в сторону Владивостока. На одном из поворотов на встречную полосу вылетел микроавтобус Mazda Bongo. От сильного лобового столкновения водитель автомобиля ритуальной службы вылетел из груды металла на проезжую часть. Вместе с ним в результате удара на дороге оказался гроб с покойником.