Берлин, 16 февраля, 2025, 03:36 — ИА Регнум. Европа проигрывает на Украине — это не просто военное поражение, это стратегическое фиаско. Тот, кто платит, но не защищает свои интересы, не должен удивляться, когда будущее решают другие. Участь Европы и Украины будут решать Россия и США. Такое мнение опубликовала немецкая газета Handelsblatt.

Сергей Корсун ИА Регнум Украина и ЕС

По словам аналитика, незадолго до спецоперации среди дипломатов ЕС была сделана фотография. На ней изображены российские и американские переговорщики в Женеве на заседании по архитектуре безопасности Европы. Они пытаются выяснить, можно ли ещё предотвратить войну. Европейцев на фото нет.

И сегодня, по мнению автора, ничего не изменилось. ЕС и его государства-члены потратили на поддержку Украины почти 170 млрд евро — больше, чем США. Если добавить Канаду и Великобританию, то без Вашингтона западные союзники также поставили больше оружия, чем американцы.

«Несмотря на это огромное финансовое и военное обязательство, Европа в лучшем случае будет сидеть в стороне на мирных переговорах. Действительно соответствующие решения принимаются в Вашингтоне и Москве», — написало издание.

Утверждается, что это «стратегический и политический провал первого уровня, ЕС не должен удивляться, если позволит другим решать своё будущее».

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не рад такой вежливой манере, которую США демонстрируют по отношению к России, и не ожидал такого.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля 2025 года. Её участники слушали выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса без особого энтузиазма.

Он подчеркнул, что администрация Трампа всерьёз обеспокоена безопасностью в Европе. По его словам, проблемы в Европе уже проявляются в виде отмены выборов в Румынии. Кроме того, Вэнс отметил, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а сама Европа. Он также заявил, что готов приехать в РФ на переговоры по Украине.

Европа стала слабым и почти никому не нужным регионом, время которого ушло необратимо, так прокомментировал 15 февраля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступление Вэнса.