Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2025, 03:27 — ИА Регнум. Подписание соглашения о взаимной обороне между Россией и КНДР было неожиданным. Об этом 15 февраля заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль.

Mil.ru Флаги КНДР и России

«В июне 2024 года, когда президент (России Владимир. — Прим. ред.) Путин посетил Пхеньян для заключения соглашения по безопасности между РФ и КНДР, мы не ожидали, что оно будет подписано. Но это произошло», — отметил он в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Дипломат добавил, что Пхеньян благодаря сотрудничеству с Москвой «будет угрожать не только Южной Корее и Японии, но и США, а также другим странам».

Как сообщало ИА Регнум, Путин 18–19 июня посетил КНДР с государственным визитом. Во время нахождения в Пхеньяне глава государства провёл переговоры с Ким Чен Ыном. Также лидеры двух стран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Президент России назвал документ прорывным, в нём в числе прочего предусмотрено оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одного из участников.

Помощник президента Юрий Ушаков подчёркивал, что новый документ заменит ряд предыдущих договоров между Россией и КНДР. Обновление документа потребовалось в связи с глубокими изменениями в геополитической обстановке, а также в связи с качественными переменами в двусторонних отношениях Москвы и Пхеньяна в последнее время. Целью нового документа будет обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии, добавил Ушаков.