Вашингтон, 16 февраля, 2025, 03:06 — ИА Регнум. Между США и Белоруссией назревает «грандиозная сделка» по ослаблению санкций. Об этом написали авторы американской газеты The New York Times (NYT).

Администрация президента Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко

По информации издания, заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит в условиях конспирации нанес визит в Белоруссию. Цель поездки — личная встреча с президентом Александром Лукашенко и главой КГБ республики Иваном Тертелем.

«Возможна грандиозная сделка, в рамках которой Лукашенко освободит множество политических заключённых, в том числе известных. Взамен Вашингтон ослабит санкции в отношении белорусских банков и экспорта калия, ключевого ингредиента удобрений, основным производителем которого является Белоруссия», — говорится в статье.

При этом на официальном сайте Госдепа информации о визите Смита в республику нет.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Штаты по-прежнему стремятся к освобождению своих граждан из заключения. По словам дипломата, в Белоруссии находится почти 1300 политических заключённых.

Как сообщало ИА Регнум, Минск освободил гражданина США и ещё двух белорусов, один из которых работал на «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), информировала 12 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп намерен вернуть всех американских граждан, осуждённых в России.