Между Минском и Вашингтоном намечается крупная сделка — СМИ
NYT: между Белоруссией и США планируется грандиозная санкционная сделка
Вашингтон, 16 февраля, 2025, 03:06 — ИА Регнум. Между США и Белоруссией назревает «грандиозная сделка» по ослаблению санкций. Об этом написали авторы американской газеты The New York Times (NYT).
По информации издания, заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит в условиях конспирации нанес визит в Белоруссию. Цель поездки — личная встреча с президентом Александром Лукашенко и главой КГБ республики Иваном Тертелем.
«Возможна грандиозная сделка, в рамках которой Лукашенко освободит множество политических заключённых, в том числе известных. Взамен Вашингтон ослабит санкции в отношении белорусских банков и экспорта калия, ключевого ингредиента удобрений, основным производителем которого является Белоруссия», — говорится в статье.
При этом на официальном сайте Госдепа информации о визите Смита в республику нет.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Штаты по-прежнему стремятся к освобождению своих граждан из заключения. По словам дипломата, в Белоруссии находится почти 1300 политических заключённых.
Как сообщало ИА Регнум, Минск освободил гражданина США и ещё двух белорусов, один из которых работал на «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), информировала 12 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп намерен вернуть всех американских граждан, осуждённых в России.