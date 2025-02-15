Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 февраля, 2025, 02:50 — ИА Регнум. В 2025 году саммит БРИКС состоится 6–7 июля в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

Рио-де-Жанейро. Бразилия

«Дата и место проведения саммита БРИКС в 2025 году были подтверждены. Он пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля», — уточнил источник.

С 1 января председательство в межгосударственном объединении БРИКС перешло к Бразилии.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2025 года девять стран-партнёров присоединились к БРИКС — это Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан. При этом приглашения войти в категорию партнёров были направлены ещё четырем странам, отметили в МИД России.

В 2024 году в БРИКС председательствовала Россия. В октябре в Казани проходил саммит глав государств объединения. Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространили её в ООН. В ходе выступления на саммите президент России Владимир Путин заявил, что целью стран БРИКС является формирование более демократической мировой системы. Переговоры Путина с лидерами государств БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показали, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.