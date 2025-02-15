Вашингтон, 16 февраля, 2025, 02:36 — ИА Регнум. Во время телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым речь шла об украинском конфликте и совместной работе. Об этом говорится в информации пресс-секретаря Госдепартамента Тэмми Брюса.

(сс) AgnosticPreachersKid Здание Госдепартамента США

Отмечается, что разговор дипломатов состоялся в продолжение общения президента США Дональда Трампа с российским главой Владимиром Путиным 12 февраля.

По версии Брюса, Рубио подтвердил приверженность президента Трампа к поиску путей прекращения конфликта на Украине. Также стороны обсудили возможность совместной работы по ряду других двусторонних вопросов.

Других подробностей разговора пресс-секретарь не привёл.

Диалог состоялся по инициативе американской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД РФ по итогам телефонного разговора дипломатов Сергея Лаврова и Марко Рубио 15 февраля информировали, что стороны договорились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в двусторонних отношениях и для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне. Также был обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе по урегулированию ситуации вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях.

12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. После беседы глава Белого дома заявил, что российский президент согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение.

Говорить о сроках очной встречи Путина и Трампа и месте её проведения пока преждевременно, отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подготовкой мероприятия будут заниматься помощники президентов, добавил он.