Вашингтон, 16 февраля, 2025, 02:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский был приглашён в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с Россией и США по мирному урегулированию конфликта на Украине. С таким предположением выступил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас).

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский

Конгрессмен уточнил агентству Reuters, что Соединённые Штаты на переговорах представят госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и помощник главы государства по нацбезопасности Майк Уолтц.

Целью переговоров является организация встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима. Стороны намерены достичь договорённости установить мир, добавил Маккол.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Трамп объявил о намерении провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

Зеленский 14 февраля утверждал, что в ближайшее время собирается посетить Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры по поводу украинского конфликта. При этом он отметил, что не будет проводить встреч с российской делегацией. Сначала должна быть выработана «единая позиция» США, Европы и Украины, заявил глава киевского режима.

Делегация США 15 февраля вылетела в Саудовскую Аравию с целью начать мирные переговоры с российскими и украинскими представителями.

Украина не направляла своих делегатов в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта, заявил 15 февраля советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, в настоящее время на столе переговоров нет ничего, что можно бы было обсуждать.