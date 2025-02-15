Москва, 16 февраля, 2025, 02:00 — ИА Регнум. Бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин выразил надежду, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится до 9 мая. Об этом политик сказал в беседе с ТАСС.

Пресс-служба губернатора тюменской области Сергей Степашин

Степашин уверен, что президенты двух стран в скором времени проведут личную встречу — «в этом году точно».

«Я очень надеюсь, что это произойдёт до 9 мая. А если ещё и Трамп приедет на День Победы — вот это будет фурор», — предположил Сергей Степашин.

Он также отметил, что у обоих президентов есть общие приоритеты — страны, которыми они управляют. Именно поэтому, по мнению Степашина, они нашли общий язык и понимают друг друга. Кроме того, оба лидера серьёзно относятся к своим заявлениям.

«Человек сказал — человек сделал», — охарактеризовал он подходы Путина и Трампа к работе.

12 февраля президент РФ в телефонном разговоре пригласил американского коллегу в Москву.

Как сообщало ИА Регнум, разговор президентов России и США длился около полутора часов. Лидеры договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе.

Если Трамп решит приехать в Россию 9 мая, Путин будет рад видеть его, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дональд Трамп заявил о доверии российскому лидеру Владимиру Путину в украинском вопросе.