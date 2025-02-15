Суджа, Курская область, 16 февраля, 2025, 01:55 — ИА Регнум. Жители Курской области на заседании координационного совета по вопросам беженцев с участием врио губернатора региона Александра Хинштейна пожаловались на Telegram-канал «Суджа Родная». Глава области поручил организовать прокурорскую проверку. Об этом сообщил 15 февраля Telegram-канал «Осторожно, новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

Авторы ссылаются на жителей, по их словам канал публикует много недостоверной информации, её невозможно оперативно проверить.

Хинштейн поинтересовался у жителей о том, поддержат ли они проверку канала и его администраторов. Куряне одобрили инициативу.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года Александр Хинштейн заявил, что собирается проверить «Корпорацию развития Курской области». Врио губернатора напомнил, что корпорация была создана и находится под контролем регионального правительства. Она также является генеральным подрядчиком по ряду важных объектов для государственных нужд.

Перед этим по делу о строительстве фортификационных сооружений в приграничье был задержан генеральный директор компании «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями при возведении укреплений. По данным следствия, из-за действий гендиректора были необоснованно израсходованы бюджетные средства — более 173 млн рублей.