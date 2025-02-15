Москва, 16 февраля, 2025, 01:39 — ИА Регнум. Проект приказа об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) и правил химико-токсикологических исследований разработало Министерство здравоохранения России. Документ разместили на официальном портале проектов нормативных актов.

Freestockphotos.biz Пьяное вождение

В пресс-службе Минздрава отметили, что в проекте приказа учли особенности проведения медосвидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании медицинской помощи в экстренной форме, например пострадавшим в ДТП.

Кроме того, предлагается изменить перечень основных групп наркотических средств и психотропных веществ, на наличие которых проводятся исследования. В документе также уточнили вопросы получения добровольного согласия на освидетельствование и основания вынесения заключения об отказе его проводить.

Как сообщало ИА Регнум, в России число конфискаций автомобилей выросло с 614 случаев в 2022 году до 5,8 тыс. в 2024 году. Одной из наиболее частых причин изъятия автомобиля стало пьяное вождение.

В России 1 апреля 2024 года вступили в силу новые правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав. В частности, получить водительское удостоверение не могут лица, лишённые прав за вождение в нетрезвом виде. Закон предусматривает запрет сдачи экзамена в течение срока действия административного наказания. Аналогичный запрет ввели для наказанных за управление транспортом без водительских прав.