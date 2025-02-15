Москва, 16 февраля, 2025, 01:34 — ИА Регнум. Постоянный член жюри Грушинского фестиваля бардовской песни, исполнительница Галина Хомчик запретила участнику специальной военной операции спеть со сцены патриотическую песню. Об этом сообщил канал НТВ.

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Бойцу СВО, офицеру, автору-исполнителю Виталию Царёву выйти на сцену Грушинского фестиваля в Самаре не удалось. Герою-штурмовику с позывным Маэстро дали понять, что он не нужен на фестивале с песней «Нам нужна одна победа». Боец вместе с друзьями, также участниками спецоперации, хотел исполнить её для зрителей. Однако Галина Хомчик заявила, что на Грушинском фестивале не поют про войну.

«Грушинский — это про любовь. А как же тогда любовь к Родине? Про неё почему нельзя петь? Песня «Нам нужна одна победа» как раз про любовь к Родине. Самая что ни на есть настоящая. Это гимн миллиардов людей. Его написал автор-исполнитель, который был лично знаком с Валерием Грушиным, — Булат Окуджава. И он лично пел эти песни на этих же сценах. Что сейчас поменялось, я не понимаю», — цитирует канал Виталия Царёва.

Ситуация вызвала резонанс: известные барды, поклонники авторской песни считают, что в сложные времена кое-кто «пытается усидеть на двух стульях».

По информации НТВ, в ноябре Хомчик была в Нью-Йорке — участвовала в концерте в честь столетия Булата Окуджавы. При этом о своей поездке она нигде не писала. После концерта в соцсетях иноагентов и предателей пользователи закидали гневными комментариями.

Член общественной организации «Офицеры России», поэт и композитор Михаил Чудаков задался вопросом о том, почему Хомчик ездит по заграницам, стоит на сценах с иноагентами, а в России запрещает выступать с патриотическими песнями.

«Сейчас нельзя тешить себя мыслью, что ты имеешь какую-то нейтральную позицию, твоя хата с краю, я за мир и против войны. Либо ты помогаешь своей стране победить фашизм, либо ты за фашистов», — высказал позицию Чудаков.

Музыкант, руководитель сцены «Чайхана» на Грушинском фестивале Павел Юдин предположил, что в этой ситуации с бойцами СВО, вояжем Хомчик в США есть «какое-то финансирование тайное, которое работает на не быстрое, но разложение».

Как сообщало ИА Регнум, скандал с участием таксиста произошёл в Москве в июне 2024 года. Водитель высадил трёх участников СВО прямо на МКАД, отказавшись продолжать поездку.

В Ростовской области отель отказался заселять в отель на ночёвку трёх военных, которые возвращались в зону проведения СВО из отпуска. Администратор объяснила такой поступок «переполненными номерами и неправильным бронированием». По словам администратора Алёны, в отеле на момент инцидента уже проживало много военнослужащих.

Ещё один скандал произошёл во дворе ЖК «Любимый дом» в Краснодаре. Там собираются родственники военнослужащих, убывших в зону СВО, и плетут для них маскировочные сети. Елена Гаврина попыталась прогнать родственников военных, в процессе «беседы» она оскорбляла женщин. Возмущаясь позицией желающих помочь военным, она заявила, что «детей и мужа не продала «туда» (в зону СВО, — прим. ред.). Родственники участников СВО записали происходящее на видео и заявили, что обратятся в полицию.

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества — в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. В мае будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.