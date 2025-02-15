Карабулак, Ингушетия, 16 февраля, 2025, 01:16 — ИА Регнум. В Ингушетии неизвестный вооружённый мужчина несколько раз выстрелил в бывшего начальника городского отдела внутренних дел (ГОВД) Карабулака. Об этом 16 февраля сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

«В Ингушетии совершено покушение на экс-начальника полиции Карабулака, отсидевшего за пытки задержанного, Илеза Нальгиева», — уточнил источник.

Момент покушения попал на видеокамеры. На кадрах преступник неоднократно выстрелил в бывшего полицейского и скрылся на легковом автомобиле. Позднее машину, в которую сел киллер, обнаружили сожжённой в селе Сурхахи.

Раненого Нальгиева госпитализировали. По версии правоохранителей, к нападению могут быть причастны члены баталхаджинской организации (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, в Ингушетии поздним вечером 11 октября 2024 года неизвестные открыли стрельбу по машине, в которой ехали четыре человека. Трое из них от полученных ранений скончались в больнице.

Днём 6 июня 2024 года на улице Свиридова в Москве мужчина в маске, одетый во всё черное, открыл огонь из автомата по прохожему. Пострадавший скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В столице был объявлен план «Перехват».