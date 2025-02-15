Киев, 16 февраля, 2025, 00:49 — ИА Регнум. Украина не направляла своих делегатов в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта. Об этом 15 февраля заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА Регнум Михаил Подоляк

«Нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии», — подчеркнул он в эфире украинского новостного телемарафона.

По его словам, в настоящее время на столе переговоров нет ничего, что можно было обсуждать.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря 2024 года советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенко признал неизбежность переговоров с Россией из-за победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. При этом он предложил не ожидать договоренностей, схожих с Минскими соглашениями 2015 года и Стамбульскими договоренностями весны 2022 года.

Дональд Трамп позвонил 12 февраля российскому президенту Владимиру Путину. Беседа длилась около полутора часов. Лидеры США и России договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. 13 февраля объявил о намерении провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

Зеленский 14 февраля заявил, что в ближайшее время собирается посетить Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры по поводу украинского конфликта. При этом он отметил, что не будет проводить встреч с российской делегацией. Зеленский считает, что сначала должна быть выработана «единая позиция» США, Европы и Украины.

Делегация США 15 февраля вылетела Саудовскую Аравию с целью начать мирные переговоры с российскими и украинскими представителями.

Журналист телеканала Fox News заявила, что Украину не оповещали и не приглашали к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии.