Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2025, 00:46 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля заявил, что по итогу урегулирования конфликта, Вашингтон намерен сделать Украину суверенной и стабильной страной.

Иван Шилов ИА Регнум Восстановление Украины

В своём заявлении Келлог подчеркнул, что американское правительство хочет гарантировать «существование государства Украина» в будущем. Для этого потребуется добиться прекращения военных действий.

«Мы это понимаем. Но окончательные детали этого нужно проработать. Их проработают», — заверил спецпосланник.

Кит Келлог также подчеркнул, что Украина должна стать «успешным государством».

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не ожидал и не рад такой вежливой манере, которую США демонстрируют к России при общении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что президенты США и России обсудили украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Владимир Путин подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Говорить о сроках очной встречи Путина и Дональда Трампа и месте её проведения пока преждевременно, отмечал Песков. Подготовкой мероприятия будут заниматься помощники президентов, добавил он.