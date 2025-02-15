Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2025, 00:25 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не рад такой вежливой манере, которую США демонстрируют по отношению к России, и не ожидал такого.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Если диалог будет в такой вежливой манере, которую сейчас демонстрируют США по отношению к России, то мы не очень рады этому, будем честны, но это жизнь», — заявил Зеленский журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности.

12 февраля президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину. Беседа длилась около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп 13 февраля объявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Представители России и США 17–23 февраля встретятся в Саудовской Аравии для подготовки возможных переговоров президентов Путина и Трампа.

Зеленский 14 февраля заявил, что в ближайшее время собирается посетить Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры по поводу украинского конфликта. При этом он отметил, что не будет проводить встреч с российской делегацией. Зеленский настаивает, что сначала должна быть выработана «единая позиция» США, Европы и Украины.

Украинскую делегацию не оповещали о предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не приглашали к участию в них.