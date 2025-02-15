Вашингтон, 16 февраля, 2025, 00:23 — ИА Регнум. Представители американской администрации отправились в Саудовскую Аравию с целью начать мирные переговоры с российскими и украинскими делегатами. Об этом 15 февраля сообщила газета Politico, ссылаясь на знакомых с планом чиновников США.

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«Советник по национальной безопасности Майк Уолтц присоединится к госсекретарю Марко Рубио и Стиву Уиткоффу, посланнику президента США на Ближнем Востоке, в ближайшие дни, чтобы начать переговоры о прекращении конфликта», — написали в материале.

По данным издания, специального посланника американского президента Дональда Трампа Кита Келлога на переговорах между Украиной и Россией не будет.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Трамп объявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. 14 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время собирается посетить Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры по поводу украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что не будет проводить встреч с российской делегацией.

Агентство Bloomberg 15 февраля написало, что власти Саудовской Аравии пригласили представителей России, США и Украины встретиться в Эр-Рияде. Отмечалось, что организатором переговоров выступит советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

В этот же день журналист телеканала Fox News заявила, что Украину не оповещали о предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не приглашали к участию в них. По словам репортёра, информацию об этом ей предоставил высокопоставленный украинский представитель.

Переговоры по урегулированию украинского конфликта могут пройти без представителей стран Европы, американские власти выступают против их участия, подчёркивал 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог. По его словам, США не хотят, чтобы в диалоге участвовала большая группа сторон. При этом он пообещал, что интересы европейских государств будут учтены.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ должны покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.