Москва, 15 февраля, 2025, 23:54 — ИА Регнум. Переговоры о возвращении в Россию ушедших западных брендов ведутся в частном порядке. Об этом сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Переговоры проходят в частном порядке, неофициально. Есть те, кто ведёт переговоры от лица Inditex, зондируют почву», — пояснил он ТАСС.

В настоящее время испанской корпорации Inditex в России официально нет, добавил Люлин, уточнив, что для возвращения необходимы «оттепель» в отношениях с Западом и начало снятия санкций.

По его словам, возвращение может быть сложным. Наиболее выигрышное положение у брендов Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius), поскольку у них есть возможность вернуться на площадки «наследников» (MAAG, Vilet, Dub) в торговых центрах.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря 2024 года старший директор СORE. XP Марина Малахатько утверждала, что 13 международных брендов заявили о желании выйти на российский рынок розничной торговли. По мнению эксперта, в 2025 году в Россию может войти до 25 иностранных брендов, это будет соответствовать уровню 2023–2024 годов. Многие партнёры предпочитают соблюдать конфиденциальность при согласовании сделок, добавила она.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что власти никогда никого не выгоняли с российского рынка, а, наоборот, предлагали подумать о последствиях. Как уточнил глава государства, замещение транснациональных компаний стало стимулом для экономики России.