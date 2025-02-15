Вашингтон, 15 февраля, 2025, 23:36 — ИА Регнум. Киев, отклонив соглашение от Белого дома по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых, начал разрабатывать встречное предложение. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

AP/TASS

Отмечается, что власти Киева намерены предложить Вашингтону более широкий доступ к природным ресурсам страны. Кроме того, отмечает газета, Украина получила текст предложенной США сделки по полезным ископаемым всего за четыре часа до того, как министр финансов Скотт Бессент встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Киеве 12 февраля. Бессент настаивал, чтобы Зеленский подписал соглашение немедленно, однако он этого не сделал.

Представители киевских властей на Мюнхенской конференции утверждали, что не могут с юридической точки зрения подписать соглашение об отказе от прав на свои полезные ископаемые в таком виде, как предлагают США, заявив, что продолжается обсуждение альтернативных вариантов.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский не подписал проект соглашения об использовании редкоземельных металлов, переданный ему Скоттом Бессентом. Он рассчитывал на личную встречу с президентом Дональдом Трампом, который 7 февраля заявил, что намерен вскоре встретиться с главой киевского режима.

Ранее Трамп сообщил, что отправил Бессента в Киев за документом, гарантирующим возвращение потраченных на поддержку Украины средств. Он отметил, что США вложили в киевский режим намного больше денег, чем европейские страны, и теперь, поддерживая Украину, хотят получить обязательства.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на уже оказанную финансовую помощь киевскому режиму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля назвал инициативу главы Белого дома о предоставлении Киевом доступа к редкоземельным металлам на территории Украины предложением о покупке американской помощи. Представитель Кремля добавил, что США лучше вообще не оказывать военную помощь Украине и тем самым способствовать завершению конфликта.