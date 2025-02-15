Вашингтон, 15 февраля, 2025, 23:32 — ИА Регнум. Украинскую делегацию не оповещали о предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не приглашали к участию в них. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Украинская сторона не была приглашена и не была информирована о предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии», — написала журналист издания в соцсети Х.

По словам репортёра, информацию об этом ей предоставил высокопоставленный украинский представитель.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля агентство Bloomberg написало, что власти Саудовской Аравии пригласили представителей России, США и Украины встретиться в Эр-Рияде. Отмечалось, что организатором переговоров выступит советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

Президент США Дональд Трамп 13 февраля объявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. 14 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время собирается посетить Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры по поводу украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что не будет проводить встреч с российской делегацией.